Morto un 18enne all’ultimo giorno di stage: ucciso da una trave d’acciaio durante l’alternanza scuola-lavoro

Il ragazzo stava lavorando in un’azienda meccanica in provincia di Udine

Era al suo ultimo giorno di stage lo studente di 18 anni morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 21 gennaio, in un’azienda di Lauzacco, in provincia di Udine. Il ragazzo stava partecipando a un progetto di Alternanza scuola-lavoro in un’azienda meccanica. Mentre erano in corso dei lavori di carpenteria metallica nell’azienda, una putrella è caduta addosso al 18enne e lo ha ucciso.

