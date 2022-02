Stanno tornando i Daft Punk? Il duo francese riappare a sorpresa sui social

Esattamente un anno fa, dopo 28 anni di carriera e 11 album pubblicati, i Daft Punk annunciavano al mondo il loro scioglimento con un cortometraggio di 8 minuti: Epilogue. Ma oggi, il duo elettronico composto Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo ha lanciato un segnale ai fan di tutto il mondo. Il duo francese ha aggiornato tutte le proprie pagine social con una nuova immagine con un nuova immagine, oltre ad aprire un nuovo canale verificato su Twitch. Verrà creato un “memoriale” virtuale dei lavori dell’iconico duo francese? Sarà l’inizio di una nuova era? One more time? Non si sa. È bastata una sola immagine a innescare la scintilla della curiosità di fan e appassionati. Tutte le ipotesi sono aperte, e non si escludono sorprese.

Leggi anche: