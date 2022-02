La storia tra Totti e Ilary non è finita, parla l’ex capitano della Roma: «Solo fake news, ci sono bambini. Sono stanco di smentire» – Il video

Ci ha dovuto pensare direttamente l’ex capitano della Roma Francesco Totti a smentire le voci insistenti che da due giorni raccontano dell’improvvisa rottura tra lui a sua moglie Ilary Biasi. Già nel pomeriggio era stata la showgirl a rispondere all’ondata che travolto la coppia legata da 20 anni e sposata da 17 con una foto in cui fa una linguaccia. Uno tsunami di indiscrezioni, con tanto di flirt attribuiti a l’uno e all’altra, contro i quali Totti si è detto stufo: «Nelle ultime ore ho letto sui media molte cose che riguardano me e la mia famiglia non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a voi che scrivete, vi chiedo di fare attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e vanno rispettati e sinceramente mi sono stancato di dover smentire». Dopo quello di Totti, anche Blasi ha pubblicato un video con tutta la famiglia a cena al ristorante.

