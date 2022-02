Fondazione Open, oggi Renzi alla prova del Senato. Pd e M5s spaccati sul voto sul conflitto di attribuzione

Gli equilibri dell’asse giallorosso tra Partito Democratico e MoVimento 5 Stelle potrebbero cambiare dopo il voto di oggi dell’assemblea di Palazzo Madama, chiamata a esprimersi sul conflitto di attribuzione contro i magistrati di Firenze sul caso della Fondazione Open, che vede coinvolto l’ex segretario del Pd e attuale leader di Italia Viva, Matteo Renzi. L’ufficio di presidenza del Gruppo Dem, in mattinata, ha deciso che il Pd voterà a favore del conflitto di attribuzione, dopo essersi precedentemente astenuto in Giunta assieme ai pentastellati. Ma diversamente dal voto in Giunta, il leader del M5s Giuseppe Conte ha già assicurato che in Aula, il M5s «voterà contro, ma non contro Renzi, ma perché difendiamo valori e principi del M5s». Alcuni pentastellati, però, potrebbero astenersi nuovamente, onde evitare una più profonda spaccatura tra i giallorossi, anche alla luce dei dissidi che agitano internamente il M5s. A sostegno della mozione del leader di Italia Viva voterà anche Carlo Calenda e, con tutte le probabilità, Renzi potrà contare anche su un forte supporto da parte del centrodestra.

Il voto in Giunta

Lo scorso dicembre, la Giunta delle Elezioni e delle Immunità parlamentari aveva infatti dato il via libera alla relazione sul conflitto di attribuzione alla Corte costituzionale contro i magistrati fiorentini della senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena, approvata con 14 voti favorevoli (tra cui quelli della Lega e di Fratelli d’Italia) e due contrari, quello dell’ex presidente del Senato, Pietro Grasso, e del senatore del Misto ed ex M5s, Gregorio De Falco. Ai pm di Firenze viene contestato l’inserimento nel fascicolo dell’inchiesta sulla fondazione Open di alcuni messaggi privati risalenti al giugno 2018, quando Renzi era già senatore della Repubblica, senza però richiesta formale d’autorizzazione al Senato.

Cosa succede se il Senato vota a favore del conflitto di attribuzione

Ed è proprio su questo punto su cui si concentrerà il discorso che l’ex premier ha in programma prima del voto, previsto per le ore 18 in aula a Palazzo Madama. Renzi infatti, in quello che si preannuncia un discorso fiume, intende sottolineare che i messaggi finiti nelle carte dell’inchiesta sulla fondazione Open rappresentano una violazione dell’articolo 68 della Costituzione, che prevede l’autorizzazione della Camera di appartenenza (in questo caso del Senato, ndr) «per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza». E dunque oggi l’Aula di Palazzo Madama sarà chiamata a decidere se portare il conflitto di attribuzione contro i pm fiorentini davanti alla Corte Costituzionale.

Verso l’udienza preliminare del 4 aprile

Il pronunciamento della Corte, secondo i legali della difesa degli indagati, potrebbe avere un impatto sull’intera vicenda giudiziaria nell’inchiesta sulla Fondazione Open. Un ente mediante cui, secondo le accuse dei giudici di Firenze, sarebbero transitati fondi irregolari per finanziare le attività politiche e comunicative del senatore Renzi. In qualsiasi caso, il prossimo 4 aprile si aprirà a Firenze l’udienza preliminare in cui si decidere sul rinvio a giudizio degli undici imputati, tra cui oltre a Matteo Renzi, figurano tra gli altri anche i parlamentari Maria Elena Boschi e Luca Lotti, e gli imprenditori Marco Carrai, Alberto Bianchi e Patrizio Donnini.

