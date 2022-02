No! Questo video non mostra un attacco aereo russo nella città di Kiev, capitale dell’Ucraina

Le immagini risalgono al 2020 e sono state registrate in Russia. Il video è stato trasmesso anche dal Tg1 e dal Tg2

Nel corso della giornata del 24 febbraio 2022 è stato diffuso un video con il quale si sostiene che degli aerei russi – in perfetta formazione – avrebbero sorvolato la capitale dell’Ucraina. «L’Aeronautica russa sorvola Kiev. Le sirene anti-aeree suonano nella capitale #ucraina» recita il post Facebook della pagina BBC History Italia. Tuttavia, sebbene gli attacchi si sono rivelati veri, il video e il racconto attribuito ad esso non corrisponde al vero. Il video risulta essere stato pubblicato anche da altri media come IlSole24Ore e telegiornali RAI (Tg1 e Tg2).

Per chi ha fretta

Le immagini vengono attribuite all’attacco aereo da parte della Russia nel territorio ucraino, nello specifico a Kiev.

Il video venne pubblicato nel 2020.

Le riprese riguardano una esercitazione per una parata militare in Russia.

Analisi

Ecco il post della pagina Facebook BBC History Italia:

Tra i primi a diffondere il video come vero è stato il Tg2, come possiamo vedere dal servizio andato in onda durante l’edizione delle 13:

Ecco il video riportato dal Tg1 durante l’edizione delle ore 21:25

Il sito de IlSole24Ore ha rimosso il video, mentre permane il tweet pubblicato il 24 febbraio 2022 alle ore 22:56.

Parata militare del 2020

Il video era stato pubblicato dal canale Youtube Lessony il 4 maggio 2020.

Secondo quanto riportato dal canale Youtube, sarebbero le prove di una parata militare previste per il 9 maggio 2020.

La probabile origine della disinformazione

Riscontriamo che il video era stato pubblicato dall’account Twitter @Abhishe40207354, presumibilmente un utente indiano. la mattina del 24 febbraio 2022 alle 6:20 (ora italiana). Non c’è alcun riferimento a Kiev, ma certamente al conflitto in Ucraina: «The fighter jets have arrived #RussiaUkraineConflict» scrive l’utente nel tweet.

Conclusioni

Il video non è stato registrato il 24 febbraio 2022 a Kiev durante l’attacco da parte delle forze aeree russe. Le immagini risalgono a due anni prima, nel 2020, e girate in Russia. Parliamo di contesto falso, in quanto si tratta di un video autentico offerto come prova di un evento separato.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: