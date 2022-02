No! La foto dell’esplosione a Kiev non è del 2015

Per molti utenti è bastato un collage e una scritta per far credere che una foto scattata a Kiev nel 2022 fosse in realtà di 7 anni prima

Secondo un’immagine condivisa via Facebook, una foto in cui viene ritratta un’esplosione nella città di Kiev, in Ucraina, sarebbe stata scattata nel 2015 e non riguarderebbe affatto l’attuale conflitto con la Russia. La condivisione del presunto “fact-checking” non riporta alcuna informazione in più o quantomeno una fonte, lasciando credere agli utenti che basti una scritta su un’immagine per dimostrare che la foto sia vera o falsa.

Per chi ha fretta

Secondo un’immagine diffusa via Facebook, una foto associata a una recente esplosione a Kiev sarebbe stata scattata in realtà nel 2015.

L’immagine di “fact-checking” diffusa sui social non riporta alcuna fonte.

Non si riscontra alcuna pubblicazione precedente della foto al 24 febbraio 2022.

La foto era stata scattata il 24 febbraio 2022 mattina da un giornalista della CNN.

Analisi

Nel corso del pomeriggio del 25 febbraio 2022, riceviamo una richiesta di chiarimento via Messenger: «Sta girando in rete questa foto che avete pubblicato con scritto 2015 qual’e’ la verità?» ci domanda Adele.

Riscontriamo diversi post Facebook (qui, qui e qui) dove l’immagine viene condivisa come se questa bastasse a dimostrare che lo scatto fotografico fosse realizzato nel 2015. Fonti per privarlo? Nessuna.

Foto del 2022

L’immagine è stata scattata a Kiev nel 2022. Oltre a non trovare alcun riscontro dell’utilizzo della foto nell’anno 2015, o in altro periodo precedente al 23 febbraio 2022, lo stesso scatto è stato utilizzato dai vari siti di informazione citando la fonte: «A photo provided by the Ukrainian President’s office showing an explosion in the country’s capital Kyiv».

All’utente Adele, che ci aveva contattato via Messenger, abbiamo fornito risposta pochi minuti dopo riportando il link al tweet del 24 febbraio mattina di Michael Holmes, corrispondente della CNN. La foto sarebbe stata inviata dal collega della CNN, e inviato a Kiev, Matthew Chance.

Conclusione

Lo foto originale è stato pubblicato da un giornalista della CNN il 24 febbraio 2022, scattata nei pressi del palazzo presidenziale ucraino a seguito dei primi attacchi subiti dall’Ucraina per mano russa. Non si riscontra alcuna pubblicazione precedente.

