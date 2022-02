Guerra in Ucraina, le immagini dei mezzi militari russi fermi in autostrada senza benzina e scorte di cibo – Il video

Alcuni video che circolano sui social network mostrano mezzi dell’esercito russo fermi in autostrada, in Ucraina, dopo essere rimasti senza benzina. In un filmato in particolare si sente un cittadino ucraino scambiare alcune battute con i militari russi, che ammettono di essere senza carburante. Nel video sottotitolato in inglese, il cittadino ucraino scherza con i militari, dicendo: «Se volete, posso trainarvi in Russia». Secondo quanto riferisce l’account Liveuamap, alcuni mezzi sono rimasti anche senza scorte di cibo.

