No! Questo video non mostra uno dei bombardamenti in Ucraina da parte dell’esercito russo

Un video, pubblicato giorni prima dall’inizio della guerra in Ucraina, viene spacciato come un bombardamento ad opera dei russi

Circola un video che mostrerebbe uno dei bombardamenti dell’esercito russo in Ucraina. Le immagini vengono condivise con il seguente commento, pubblicato in questo caso dalla pagina Facebook Taranto in Selfie: Puglia e Italia da Scoprire: «Le terrificanti immagini dei primi attacchi russi in Ucraina: La guerra è iniziata. Grazie Putin!». Il video, in realtà, è precedente all’inizio dell’attacco.

Il video era stato pubblicato il 19 febbraio 2022, giorni prima dell’attacco a Kiev e all’Ucraina, dal canale Youtube Pyromania con il seguente titolo: «Fulmine in una centrale elettrica» («удар молнии в электростанцию»)

