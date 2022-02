Il presidente ucraino: «Lukashenko si è assunto la responsabilità di garantire che tutti gli aerei, elicotteri e missili presenti sul territorio bielorusso rimangano a terra durante il viaggio, così come durante i colloqui e il ritorno della delegazione ucraina»

Una delegazione ucraina è in partenza verso la città bielorussa di Gomel per avviare negoziati con la Russia. Lo rendono noto fonti politiche bielorusse, citate dall’agenzia russa Tass. Al contempo, il capodelegazione russo Vladimir Medinsky ha annunciato che «Kiev ha confermato i negoziati a Gomel. Ce ne stavamo andando, ma esattamente alle 15 abbiamo ricevuto la comunicazione, da fonte ucraina, con la conferma dell’adesione alle trattative». Parallelamente, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo quanto riferito dall’agenzia russa Tass, ha dichiarato: «La Russia è pronta, attende la delegazione ucraina». Dopo alcune ore di stallo, è arrivata la conferma anche da parte della presidenza ucraina. Il presidente ucraino ha comunicato che «durante una telefonata con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, il presidente Volodymyr Zelensky ha convenuto che la delegazione ucraina si sarebbe incontrata con la delegazione russa senza precondizioni al confine ucraino-bielorusso, vicino al fiume Pripyat», che scorre tra la regione ucraina di Kyïv, e la regione bielousse di Gomel. Inoltre, aggiungono da Kyïv, «Lukashenko si è assunto la responsabilità di garantire che tutti gli aerei, elicotteri e missili presenti sul territorio bielorusso rimangano a terra durante il viaggio, così come durante i colloqui e il ritorno della delegazione ucraina».

Leggi anche: