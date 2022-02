L’ingresso dell’Ucraina nell’Ue divide gli Stati membri. Borrell: «Per ora non è in agenda»

«L’adesione dell’Ucraina nell’Ue nell’immediato non è in agenda». A farlo sapere è l’Alto rappresentante della politica estera Josep Borrell. Poco prima del Consiglio straordinario sulla Difesa, Borrell ha commentato: «Dobbiamo dare una risposta nelle prossime ore, non nei prossimi anni. L’Ucraina ha una chiara prospettiva europea ma ora è il momento di lottare contro un’aggressione». Negli ultimi due giorni gli inviti accorati del presidente ucraino Zelensky ai leader Ue di accogliere nel più breve tempo possibile l’Ucraina nell’Unione sembrava essere stato ascoltato. Il presidente del Consiglio Ue Charles Michel poche ore fa aveva riferito di una discussione tra gli Stati che sarebbe cominciata «a breve». Poco dopo dallo stesso Michel era arrivato un chiarimento con lo scenario di un’Unione Europea tutt’altro che compatta in merito. Ora la dichiarazione di Borrell conferma tutto: l’annessione dell’Ucraina nell’Ue non è una priorità immediata. A confermare l’orientamento espresso dai vertici Ue anche una voce interna alla maggioranza di governo in Italia. Per il leader della Lega Matteo Salvini questo è il momento di «evitare qualsiasi cosa che possa esasperare gli animi e i conflitti». Riferendosi alla richiesta dell’Ucraina ha continuato: «In queste ore urge tornare alla pace. Bisogna calibrare ogni proposta che ci deve far pensare se l’avvicina o l’allontana».

