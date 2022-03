Guerra in Ucraina, la previsione di Casaleggio: «L’esclusione della Russia segnerà la fine dello Swift»

«L’esclusione della Russia dal sistema Swift non farà altro che decretare la fine del sistema che già oggi non ha più una fama di sistema neutrale». Davide Casaleggio, il presidente dell’Associazione Rousseau, prende posizione sulla misura adottata nei giorni scorsi nei confronti di Mosca in seguito all’invasione dell’Ucraina. Lo fa in un post pubblicato oggi, 4 marzo, sul Blog delle stelle. Secondo Casaleggio, «la soluzione d’altro canto potrebbe essere dietro l’angolo». «La Cina con la sua valuta digitale sta predisponendo il nuovo sistema di verifica internazionale delle transazioni, preparandosi già per quando dollaro ed euro saranno anch’essi basati sulla tecnologia della valuta digitale (simil criptovaluta per chi è a digiuno)».

