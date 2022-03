Coronavirus, 105 morti nell’ultimo giorno. I nuovi casi sono 35.057

Il tasso di positività è oggi in rialzo: se ieri segnava il 10,5% ora si attesta al 11,8% (+1,4%). Sono 603 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva

Il bollettino del 6 marzo 2022

Sono 105 le vittime legate al Covid registrate nell’ultima giornata. Il numero viene confermato nell’ultimo bollettino pubblicato dal ministero della Salute e dalla Protezione civile e risulta essere in calo rispetto alla serie dei precedenti giorni. Nel monitoraggio di ieri – sabato 5 marzo – si contavano 173 morti, mentre in quello del giorno prima – venerdì 4 marzo – erano stati 210. Cifre che fanno crescere ancora il totale dei decessi da inizio pandemia da Coronavirus, totale che al momento risulta essere a quota 155.887 (ieri 155.782). Sul fronte dell’incremento giornaliero dei contagi, sono 35.057 le nuove infezioni registrate nelle ultime 24 ore. Dato che porta gli attualmente positivi a 1.016.341 (ieri erano a quota 1.018.831). Nella rilevazione precedente, i nuovi contagi erano invece stati 39.963. Complessivamente, il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sanitaria è arrivato a 13.026.112.

La situazione negli ospedali

Migliora giorno dopo giorno la situazione nelle strutture ospedaliere di tutto il territorio nazionale. Stando ai dati diffusi, al momento si contano 603 pazienti Covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva (ieri erano 609). Di questi, 37 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore (ieri gli ingressi in rianimazione erano invece stati 59). Per quanto riguarda i reparti ordinari, i posti letti occupati da persone con sintomi Covid sono al momento 8.828 (ieri: 8.974). Il totale dei dimessi e dei guariti dopo oltre due anni di pandemia è arrivato a quota 11.853.884 (ieri: 11.815.610). In isolamento domiciliare ci sono invece 1.006.910 persone su un totale di 1.016.341 attualmente positivi.

Tamponi e tasso di positività

I dati riportati nel bollettino quotidiano arrivano a fronte di 296.246 nuovi tamponi esaminati, in calo rispetto a ieri quando ne erano stati processati 381.484. Il tasso di positività è oggi in rialzo: se ieri segnava il 10,5% ora si attesta all’11,8% (+1,4%).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

