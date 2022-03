Coronavirus, 173 morti e 39.963 contagi in un giorno: calano i ricoveri, tasso di positività al 10,5%

Il bollettino del 5 marzo 2022

Nell’ultimo bollettino risultano essere 173 le morti legate al Covid registrate nelle ultime 24 ore. Ieri, 4 marzo, lo stesso dato era pari a 210, mentre il giorno prima, il 3 marzo, i decessi legati al Coronavirus erano stati 185. Numeri che fanno gonfiare ulteriormente il totale delle vittime che, da inizio pandemia, è arrivato a quota 155.782. Per quanto riguarda invece le nuove infezioni, secondo l’ultimo monitoraggio giornaliero diffuso come di consueto dal ministero della Salute e dalla Protezione civile, i nuovi contagi sono 39.963. Ieri l’incremento di nuovi positivi era invece pari a 38.095, e il giorno precedente a +41.500. Cifre che portano gli attualmente positivi a quota 1.018.831 (ieri erano a 1.023.787) e il totale complessivo dei casi da inizio pandemia a 12.990.223.

La situazione negli ospedali

Si alleggerisce ancora la pressione ospedaliera grazie al quadro epidemico via via in graduale miglioramento su tutto il territorio nazionale. Nell’ultima giornata, si contano 609 pazienti Covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Di questi, 59 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore (ieri gli ingressi erano invece stati 31). Quanto ai reparti di area medica non critica, i pazienti Covid con sintomi occupano al momento un totale di 8.974 posti letto (ieri: 9.279). A questo punto della fase discendente di questa quarta ondata Covid, complessivamente i dimessi e i guariti sono arrivati a quota 11.815.610 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. In isolamento domiciliare ci sono invece 1.009.248 persone su un totale di 1.018.831 attualmente positivi.

Tamponi e tasso di positività

I dati contenuti nel bollettino giornaliero arrivano a fronte di 381.484 nuovi tamponi esaminati (ieri erano stati analizzati i risultati di 415.288 test). Il tasso di positività si attesta dunque al 10,5% (in aumento rispetto a ieri quando segnava il 9,8%).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

