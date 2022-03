Coronavirus, 210 morti in un giorno. I contagi sono 38.095: cala la pressione sugli ospedali

Il bollettino del 4 marzo 2022

Sono 210 i decessi legati al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Ieri 3 marzo, i morti segnalati erano stati 185. Il totale delle vittime arriva a quota 155.609. Secondo quanto riportato nel bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile, i nuovi contagi sono invece 38.095. Ieri, l’aumento dei casi positivi era stato di +41.500. Gli attualmente positivi sono 1.023.787. (ieri 1.041.462).

La situazione negli ospedali

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, in totale ci sono 625 persone ricoverate in terapia intensiva. Gli ingressi giornalieri sono 31, mentre ieri erano stati 52. Per quanto riguarda i reparti ordinari, si contano 9.279 ricoverati contro i 9.599 di ieri. Il totale dei dimessi e dei guariti arriva a quota 11.769.463.

Tamponi e tasso di positività

Il tasso di positività è oggi al 9,8% (ieri al 9,6%). Un dato che arriva a fronte di 388.836 nuovi tamponi effettuati (ieri 415.288). Il totale dei test analizzati in oltre due anni di pandemia è di 189.102.673.

Ieri e Oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

