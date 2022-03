Coronavirus, 22.083 contagi e 130 morti in un giorno: risalgono i ricoveri, tasso di positività all’11,7%

Al momento ci sono 610 posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid in condizioni gravi (ieri erano 603)

Il bollettino del 7 marzo 2022

L’ultimo bollettino segna 130 morti legati al Covid, confermati nell’ultima giornata. Il dato risulta essere in rialzo rispetto a ieri quando le vittime erano 105 e concorre ad aumentare ulteriormente il totale dei decessi registrati dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, che al momento risulta essere pari a 156.017 (ieri: 155.887). I giorni precedenti, invece, si erano registrati 173 morti sabato 5 marzo, e 210 venerdì 4 marzo. Per quanto riguarda le nuove infezioni, il monitoraggio quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile riporta 22.083 nuovi contagi registrati in 24 ore. Lo stesso dato ieri era pari a 35.057. Numeri che gonfiano il totale degli attualmente positivi che oggi si attesta a 1.008.360. Dopo oltre due anni di pandemia, i casi totali sono ormai arrivati a quota 13.048.774 in totale.

La situazione negli ospedali

Se la situazione negli ospedali italiani va via via migliorando e non desta più particolare preoccupazione, bisogna comunque tenere conto del fatto che al momento ci sono 610 posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid in condizioni gravi (ieri erano 603). Di questi, 35 hanno fatto il loro ingresso in rianimazione nelle ultime 24 ore (ieri i nuovi ingressi erano 37). Se si guarda invece alla situazione nei reparti ordinari di area non critica, si trovano 8.989 letti occupati da pazienti Covid con sintomi (ieri: 8.828). Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, il totale dei dimessi e dei guariti è arrivato a quota 11.884.397 (ieri: 11.853.884). In isolamento domiciliare ci sono invece 998.761 persone su un totale 1.008.360 attualmente positivi.

Tamponi e tasso di positività

Il tasso di positività nel monitoraggio di ieri risultava essere in rialzo rispetto al giorno prima e segnava l’11,8 per cento. Oggi la percentuale che misura il rapporto tra i nuovi positivi e i tamponi effettuati si dimostra sostanzialmente stabile e misure l’11,7% (-0,1%). I dati arrivano a fronte di 188.274 nuovi test analizzati (ieri erano 296.246).

Ieri e Oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: