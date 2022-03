Da Kherson a Nova Kachovka, in Ucraina nuove proteste contro i russi nelle città occupate – I video

Proprio oggi il presidente Zelensky ha invitato i cittadini a scendere in piazza nelle aree sotto il controllo russo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky li ha esortati ad andare avanti. E loro, i cittadini che vivono sotto occupazione, continuano a scendere in piazza. Lo fanno a Nova Kachovka, città a 60 chilometri a est rispetto a Kherson, importante porto fluviale sul Dnepr e vicino alla diga di Kachovka. La città è sotto occupazione russa. Scendono in piazza anche nel capoluogo Kherson, la prima città a cadere in mano russa lo scorso 2 marzo. Il 5 marzo una lunga manifestazione ha portato l’esercito fuori dal centro, almeno fino a sera. Nel video postato da Nexta Tv un’anziana donna fa il segno della croce mentre i manifestanti fischiano ai soldati russi.

In copertina video Nexta TV

Leggi anche: