Guerra in Ucraina, il bombardamento di Mikolayiv: «Non avvicinatevi alle bombe inesplose» – Il video

L’artiglieria russa ha bombardato la notte scorsa la città ucraina di Mykolayiv (sud), provocando incendi in numerosi edifici residenziali: lo riporta il Kyiv Independent. Secondo il Servizio di emergenza statale ucraino i bombardamenti si sono concentrati nella periferia della città. Il consigliere del ministro degli interni, Vadym Denysenko, ha precisato che le forze russe hanno utilizzato lanciarazzi multipli Smerch per colpire Mykolayiv. I bombardamenti russi hanno preso di mira, oltre a Kiev, anche Chernihiv e Kharkiv. Il sindaco Oleksandr Senkevych, riporta la Bbc, ha confermato che l’artiglieria delle forze russe ha colpito oggi la città. In un messaggio diffuso su Facebook, Senkevych scrive che sono finiti nel mirino dei russi edifici residenziali e condivide un video a testimonianza delle denunce. Il sindaco avverte anche sul pericolo di ordigni inesplosi. «Non avvicinatevi, non sollevateli – mette in guardia – non cercate di spostarli da soli”.

