Novak Djokovic nell’entry list di Indian Wells: «Spera in un’esenzione per poter giocare»

In teoria non può entrare negli Stati Uniti perché non vaccinato contro Covid-19

Il tennista Novak Djokovic si trova regolarmente inserito nel tabellone dei sorteggi di Indian Wells, il primo Masters 1000 della stagione. Ma in teoria non può entrare negli Stati Uniti perché non vaccinato contro Covid-19. Il serbo spera in un’esenzione dal Center for Disease Control (CDC) americano per giocare il torneo. «Novak Djokovic è nell’entry list del torneo – hanno spiegato in una nota riportata dall’agenzia di stampa Dire i responsabili di Indian Wells – e quindi è stato inserito nel sorteggio. Attualmente stiamo comunicando con il suo team; al momento, però, non è stato deciso se parteciperà all’evento ottenendo l’approvazione del Cdc per entrare nel Paese». Djokovic dovrebbe giocare contro il vincente dell’incontro tra Jordan Thompson e David Goffin.

