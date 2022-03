No! Questo non è un video dell’ospedale pediatrico bombardato a Mariupol

L’esercito russo di Vladimir Putin ha bombardato un ospedale pediatrico a Mariupol. Diversi video e foto testimoniano l’accaduto, così come le persone ferite e tratte in salvo. Secondo la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, l’ospedale era diventato una base dell’esercito ucraino una volta evacuati i pazienti all’interno della struttura, un’affermazione smentita dalle riprese delle donne in dolce attesa e ferite dal bombardamento. Alcuni utenti, a sostegno delle affermazioni della Russia, hanno condiviso un video per sostenere che nei tetti dell’ospedale vi fossero appostati dei soldati ucraini. C’è un problema: hanno sbagliato di molto l’edificio.

Per chi ha fretta

Un ospedale pediatrico a Mariupol è stato bombardato. Si registrano diversi feriti e si presume qualche vittima.

Il bombardamento è avvenuto per mano dei russi, i quali affermano che la struttura fosse stata evacuata dai civili e trasformata in una base militare ucraina.

Per sostenere la presenza di soldati, viene condiviso un video dove uno di questi si troverebbe disteso nel tetto di una delle strutture.

Il video non ha nulla a che fare con l’ospedale pediatrico, sono due strutture diverse e situate in luoghi lontani tra di loro a Mariupol.

Viene proposta anche una foto di un edificio presidiato da soldati, ma anche questo scatto è stato fatto lontano dal luogo del bombardamento.

Analisi

Il video circola via Twitter (qui, qui, qui e qui):

Ecco il video che fa vedere come l’ospedale colpito non era funzionante e viene usato come base dai “valorosi guerrieri” di Zelensky i filonazisti di Azov

Successivamente arriva anche su Facebook. Ecco uno dei post:

Ecco la ripresa fatta da un drone russo sull’ospedale che poi è stato bombardato che fa vedere come nell’edificio ci siano soldati delle milizie ucraine che usavano l’ospedale come postazione militare

Eccone un altro con un’analisi più dettagliata:

Mi dice un fotoreporter che sta là, che la faccenda dell’ospedale pediatrico sarebbe una montatura. L’ospedale era vuoto, sono stati usati scudi umani a mò di comparse. Sul tetto militari ucraini appostati. Un minuto dopo Zelensky ha chiesto di nuovo la no fly zone…A me il dubbio è venuto subito, pensando “cui prodest”. Fa il paio con la balla del bombardamento della centrale nucleare. Non dimentichiamoci che Zelensky è un attore consumato.

Ecco un post con un testo più strutturato, che ricorda uno dei testi diffusi da qualche canale Telegram filo russo:

Fake: Vladimir Zelensky su Instagram ha definito atrocità il bombardamento russo all’ospedale pediatrico Mariupol e ha affermato che i bambini, le loro madri e i medici sono sotto le macerie. Verità: l’ospedale pediatrico non ha funzionato dall’inizio dell’operazione speciale della Russia in Ucraina. I medici sono stati cacciati via da militanti del battaglione nazionalista Azov. L’8 marzo, in un’intervista a Lenta.ru, il figlio di uno dei dipendenti dell’ospedale ha affermato che “negli ultimi giorni di febbraio persone in uniforme sono arrivate all’ospedale pediatrico dove lavora sua madre. I militari hanno cacciato via il personale dell’ospedale e hanno allestito punti di fuoco nell’edificio”. Le sue parole sono confermate da filmati pubblicati dai canali telegrafici ucraini dall’interno dell’ospedale dopo il bombardamento. Sono visibili mobili distrutti e vetri rotti, ma non ci sono corpi dei morti

Non è l’ospedale pediatrico bombardato

Il video proviene dal canale Telegram WarGonzo, ma senza alcun riferimento all’ospedale pediatrico ma a un generico «usano i grattacieli di Mariupol».

Notiamo che la struttura è quella di una serie di edifici nell’estremo est di Mariupol.

Ecco le indicazioni stradali tra gli edifici ripresi nel video e l’ospedale pediatrico, giusto per comprendere la distanza:

Un terzo edificio, ancora lontano

Per sostenere la presenza di militari e di armi all’interno dell’ospedale pediatrico, c’è chi pubblica una foto facendo intendere che sia quella relativa alla struttura bombardata. Neanche in questo caso si tratta dell’ospedale colpito.

L’edificio ripreso nella foto si trova molto lontano dal luogo del bombardamento:

Da questa immagine possiamo comprendere le distanze tra un edificio e l’altro:

L’ospedale pediatrico di Mariupol

L’ospedale colpito è il Dytyacha Konsul’tatyvno-Diahnostychna Poliklinika.

Grazie a Google Maps riusciamo ad individuare i punti corrispondenti ai video e alle foto diffuse online del bombardamento e dei danni provocati (i video li trovate qui).

Conclusioni

Il video diffuso online non riguarda affatto l’ospedale bombardato. Le immagini ritraggono un edificio lontano, precisamente dalla parte opposta e a est della città.

