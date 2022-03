Cingolani: «Il gas? Non è possibile costi 5 volte di più del 2021. L’Europa continua ad acquistarlo dalla Russia»

In Aula, al Senato, il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, sta riferendo, in un’informativa, sui rincari del costo dell’energia e sulle misure che il governo Draghi prenderà nei prossimi giorni per contrastare gli effetti degli aumenti dei carburanti. «L’Europa sta continuando ad acquistare gas dalla Russia, che porta a pagamenti di circa un miliardo di euro al giorno. In un momento come questo ha un’implicazione oltre il settore energetico. È una riflessione importante», ha detto. E ancora: «Se per stoccare 10 miliardi di metri cubi di gas mi servirebbero 15 miliardi di euro, un anno fa di questi tempi, quando il gas era a un po’ meno di 30 centesimi al metro cubo, il costo mi avrebbe richiesto un anticipo di 3 miliardi. A parità di tutto non è giustificato che lo stoccaggio da 3 miliardi di anticipo arrivi a 15 miliardi, questa è stata la mia affermazione un po’ dura. Forse non mi sono espresso con termini giuridicamente corretti ma non è possibile che mi costi cinque volte di più se la materia è la stessa».

