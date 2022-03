Giappone, terremoto di magnitudo 7.3 al largo di Fukushima: scatta l’allerta tsunami

La scossa ha avuto epicentro in mare. Circa 2 milioni di abitazioni senza elettricità

Allerta tsunami in Giappone. Un terremoto di magnitudo 7.3 ha colpito la regione del Tohoku, nel nord est del Paese. La scossa, registrata alle 23.36 ora locale (le 15.36 in Italia), ha avuto epicentro in mare a largo della prefettura di Fukushima a 60 chilometri di profondità. La Japan Meteorological Agency (Jma) ha lanciato un allarme tsunami: si prevedono onde di circa un metro. La scossa di terremoto ha avuto una intensità di 6 sulla scala nipponica di misurazione massima di 7 livelli. Circa 2 milioni di abitazioni sono rimaste senza elettricità, 700 mila solo a Tokyo.

