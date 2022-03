Miracolo a Mariupol? «La maggior parte dei rifugiati nel teatro bombardato è sopravvissuta»

Il deputato ucraino Serhiy Taruta sostiene che il rifugio antiaereo del teatro drammatico di Mariupol abbia resistito all’attacco aereo, le persone sono sopravvissute. Lo ha detto in un post sulla sua pagina Facebook, citato da Unian. «Dopo una terribile notte di incertezza la mattina del ventiduesimo giorno di guerra, finalmente buone notizie da Mariupol. Il rifugio antiaereo ha resistito. La gente sta uscendo viva dalle macerie!», ha detto Taruta.

Anche il deputato ucraino Dmytro Gurin, i cui genitori si trovano a Mariupol, ha detto alla Bbc che il teatro «in quanto edificio è stato distrutto. Abbiamo oltre mille donne e bambini nel rifugio antiaereo, nei sotterranei. Qualche minuto fa abbiamo saputo che il rifugio ha resistito e che loro sono sopravvissuti».

Nel frattempo secondo la Gran Bretagna quello che è accaduto nel teatro di Mariupol, in Ucraina, «sembra essere stato un attacco deliberato contro un obiettivo civile» frutto di un bombardamento aereo russo. Lo ha detto James Cleverly, numero due del Foreign Office, intervistato da vari notiziari del mattino a nome dell’esecutivo. Secondo Londra, si tratta di «un’evidente violazione del diritto internazionale», come ha aggiunto il viceministro a Itv in risposta alla domanda se si potesse già evocare un crimine di guerra. Mosca ha ieri attribuito invece il raid alla milizia ultranazionalista ucraina del battaglione Azov.

