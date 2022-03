Guerra in Ucraina, il video del drone che mostra la devastazione nella piccola città di Okhtyrka

Okhtyrka è una città ucraina che si trova nella regione del Sumy, vicino ai confini con la Russia. È a meno di due ore in auto da Kharkiv. Prima dell’inizio dell’invasione russa nel territorio ucraino qui vivevano oltre 40 mila persone. Okhtyrka è stata una delle prime città travolte da questa guerra: il 24 febbraio l’esercito russo ha provato a conquistarla e dopo una prima resistenza ha cominciato a scagliare colpi di artiglieria. Il 28 febbraio l’ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti Oksana Markarova ha dichiarato che qui l’esercito russo è arrivato a lanciare missili termobarici, armi in grado di creare enormi esplosioni. Markarova ha denunciato che il loro uso è contrario alla Convenzione di Ginevra. Un drone dell’esercito ucraino ha catturato le immagini della città nei giorni dopo questi attacchi. Si vedono i crateri delle bombe, le ferrovie divelte, i giardini bruciati e le macerie delle case ancora in fumo. Il video è stato pubblicato da un utente su Reddit il 15 marzo. Il quotidiano britannico The Guardian ha raccolto le immagini e le ha pubblicate in un montaggio che in poco più di un minuto mostra quello che resta della città.

