Zelensky: «I piloti russi hanno il vuoto nel cuore, ieri feriti 4 bambini» – Il video

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha definito inumani i piloti militari russi. «Hanno sicuramente il vuoto al posto del cuore, al posto dell’anima, al posto di tutto ciò che rende umano», ha detto in un video pubblicato su Facebook Zelensky ha anche sostenuto che le truppe di Mosca hanno colpito ieri con razzi la regione di Zhytomyr e che un aereo russo è stato abbattuto nella regione di Kharkiv vicino a Chuhuiv. Il presidente ucraino ha aggiunto che anche i civili sono stati presi di mira nella regione di Zaporizhzhia: «Quattro bambini sono stati ricoverati in ospedale. Due sono in gravi condizioni», ha detto.

