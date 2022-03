Draghi avverte Mosca: «Gas in rubli? È violazione del contratto. Pronti a nuove sanzioni» – Il video

Fermezza sulle sanzioni e impegno massimo per cercare la pace, dice Mario Draghi prima del vertice del Consiglio europeo a Bruxelles, dove ha ribadito ancora una volta la posizione contraria anche del governo italiano di cedere al ricatto di Vladimir Putin di pagare il gas solo con rubli: «Se questa clausola viene applicata – ha detto il premier italiano – è una violazione contrattuale». Reduce dal vertice del G7, Draghi ha sottolineato: «un’unità straordinaria degli alleati nel condannare l’aggressione dell’Ucraina», così come sta avvenendo anche in sede europea, dove tutti i Paesi sono d’accordo nel perseguire l’indipendenza dal gas russo: «Il mercato del gas funziona male – ha sottolineato Draghi – i prezzi sono speculativi, servono misure, ma di misure specifiche non si è discusso. Il terzo pilastro è l’aiuto che deve venire da Canada, Usa e grandi produttori di gas liquido». E come già anticipato da Casa Bianca e vertici Nato, anche Draghi non esclude la possibilità di inasprire le sanzioni contro la Russia, provvedimenti che: «hanno effetti straordinari sull’economia russa, già indebolita».

