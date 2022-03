L’oro di Putin nel mirino del G7: «Impediremo ogni transazione con la Banca centrale russa»

Impedire alla Russia di vendere il suo oro per ostacolare il tentativo di aggirare le sanzioni. Il piano è emerso nel corso della riunione del G7, tenutasi oggi, 24 marzo, al quartier generale della Nato a Bruxelles. «I leader dei Paesi del G7 (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Usa, ndr) e l’Unione europea continueranno a lavorare insieme per limitare la capacità della Russia di utilizzare le sue riserve internazionali per sostenere l’economia russa e finanziare la guerra di Putin», ha commentato la Casa Bianca in un comunicato. Dopo il vertice, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: «Noi, partner del G7, siamo determinati ad allineare ulteriormente le nostre sanzioni contro la Russia e ad assicurarci che siano rigorosamente applicate. Prosciugheremo le risorse utilizzate da Putin per finanziare la sua guerra, non permetteremo alcuna elusione. E siamo pronti a prendere ulteriori misure». Nella bozza del documento finale del summit, i leader del G7 si sono detti pronti a impedire ogni transazione con la Banca centrale russa, comprese quelle in oro.

Le riserve d’oro della Russia

Secondo l’amministrazione Biden, le riserve d’oro della Russia valgono tra i 100 e i 140 miliardi di dollari: stando a Bloomberg, il valore è aumentato di circa sei volte dalla metà degli anni Duemila. Gli Usa sostengono che la Banca centrale russa stia cercando di usare questo “tesoretto” per «sostenere il rublo». Il ministero delle Finanze russo ha detto che la Russia ha perso l’accesso a circa la metà delle sue riserve per effetto delle sanzioni. Tuttavia, il piano di usare l’oro per uscire dall’isolamento potrebbe rivelarsi più complicato del previsto.

Mosca guarda a Est

Le sanzioni esistenti proibiscono alle istituzioni di Stati Uniti, Regno Unito e Unione Europea di fare affari con la Banca centrale russa. Le banche occidentali si tengono alla larga dall’acquisto anche indiretto dei lingotti russi per paura di subire danni di immagine o di incorrere in sanzioni. Ecco allora che Mosca potrebbe rivolgere lo sguardo a Est, verso le banche centrali di India o Cina. Secondo Bloomberg, però, gli Usa potrebbero cercare di scoraggiare gli affari tra gli istituti cinesi e Mosca, con la minaccia di sanzioni a Pechino. Una strada che restringerebbe ulteriormente il margine di manovra della Russia.

Leggi anche: