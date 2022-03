«Tutto ok»: la foto di Fedez all’ospedale il giorno dopo l’annuncio del tumore

Chiara Ferragni ha postato su Instagram una foto di Fedez all’ospedale San Raffaele. Il rapper, operato per un raro tumore al pancreas, è seduto al tavolo e mostra il pollice alto, come a dire «tutto ok». Ieri Fedez aveva scritto sui social: «Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo». Ferragni, da parte sua, aveva commentato: «L’operazione di martedì è andata bene, e lui si sta riprendendo e speriamo che questo diventi solo un brutto ricordo che ci insegni, ancora una volta, l’importanza di apprezzare la vita al meglio, ogni giorno. Grazie a tutti quelli che ci hanno fatto sentire il loro amore e hanno detto una preghiera per noi, ci ha dato molta forza».

