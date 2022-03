È morto l’attore Gianni Cavina, aveva 81 anni

È morto a Bologna questa notte l’attore Gianni Cavina. A confermare la notizia è stato il regista Pupi Avati, che lo aveva diretto in diversi film, tra cui Thomas – Gli indemoniati, Balsamus, l’uomo di Satana e La mazurka del barone della santa e del fico fiorone, e anche l’ultimo Dante, che arriverà al cinema a settembre. Cavina, 81 anni, era malato da tempo. Aveva debuttato sul grande schermo nel 1968, con Flashback di Raffaele Andreassi. La sua carriera ha spaziato dalla recitazione nelle pellicole drammatiche a quella nelle commedie, e ha toccato anche la sceneggiatura: Cavina aveva infatti scritto, sempre per Avati, Bordella e La casa delle finestre che ridono. Ma è stato anche protagonista del piccolo schermo: tra i suoi ruoli televisivi più recenti, la serie corale di Rai1 Una grande famiglia. Nel 1997 aveva vinto il Nastro d’argento per la sua partecipazione al film Festival.

Ciao Gianni. Gianni Cavina. RIP 🌸 pic.twitter.com/G5066ii2og

— Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) March 26, 2022

