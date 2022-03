Dietro il discorso incendiario di Biden: «È andato a braccio, ha sorpreso tutto lo staff della Casa Bianca»

Tiene banco il discorso di ieri, 27 marzo, in cui Joe Biden ha attaccato duramente Vladimir Putin, dicendo che «è un dittatore, non può restare al potere». «Non abbiate paura. Un dittatore che vuole ricostruire un impero non cancellerà mai l’amore della gente per la libertà», ha aggiunto Biden. «Dobbiamo dire a questo tiranno che i suoi giorni sono contati». Secondo quanto riferito oggi dal Washington Post, il presidente statunitense è andato a braccio nel suo discorso, sorprendendo anche i funzionari della Casa Bianca. Poco dopo il discorso di Biden, la Casa Bianca ha provato a correggere il tiro: il presidente «non stava parlando di un cambio di regime in Russia», ha chiarito l’amministrazione Usa. «Non è qualcosa che decide Biden, è solo una scelta dei cittadini della Federazione Russa», ha commentato da parte sua il Cremlino. Intervenuto sulle polemiche, il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha detto: «Il presidente Biden ha fatto un discorso chiaro, ha usato parole precise, ma dall’altra parte Putin usa le bombe. Le parole di Biden devono servire a far capire chiaramente a Putin che deve fermarsi».

