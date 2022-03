Fedez ancora ricoverato. La sua giornata tra biglietti dalla pediatria e la sera con Chiara Ferragni – Il video

A cinque giorni dall’intervento, Fedez è ancora ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Il cantante è entrato nella struttura il 22 marzo, dopo che gli era stato diagnosticato un tumore al pancreas che aveva bisogno di un intervento immediato. Nelle ultime ore ha pubblicato una nuova serie di aggiornamenti nelle sue story di Instagram, tutte senza audio. Nella prima si vede un biglietto arrivato dai pazienti dell’ospedale ricoverati nel reparto di pediatria: «Noi bambini della pediatria ti siamo molto vicini in questo momento e riconosciamo tutto il bene che hai fatto per noi! Con affetto… Disumano!». Sotto la dedica ci sono tutte le loro firme. Fedez ha pubblicato anche due story in cui è in videochiamata con Vittoria, la figlia avuta dopo Leone. Nell’ultima story invece si vede Fedez nel letto d’ospedale insieme a Chiara Ferragni. La foto aveva sollevato anche qualche polemica, perché sembrava che Chiara Ferragni avesse libero accesso alla camera d’ospedale del marito senza rispettare nessun tipo di vincolo imposto ai parenti degli altri ricoverati. Le polemiche però sono state subito chiuse, visto che Fedez, secondo le ricostruzioni del quotidiano la Repubblica, è ricoverato nel Padaglione Q della struttura. Questa è un’area dedicata ai pazienti che pagano le loro cure e che quindi hanno accesso a camere con due letti, uno per loro e uno dedicato proprio ai parenti che possono passare lì la notte. In questa aerea i parenti possono accedere alla stanza quando preferiscono.

