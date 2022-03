È morto Tom Parker, cantante di 33 anni dei The Wanted: aveva un tumore al cervello

Tom Parker, 33 anni, cantante della boy-band inglese The Wanted è morto dopo una lunga lotta contro un tumore al cervello. Ha lasciato la moglie e i due figli piccoli: Aurelia, 2 anni, e Bohdi, un anno. «I nostri cuori sono a pezzi – ha scritto la moglie Kelsey Parker in un post su Instagram – Tom era il centro del nostro mondo e non riusciamo a immaginare una vita senza il suo sorriso contagioso e la sua presenza energetica. Siamo davvero grati per tutto l’amore e il sostegno e chiediamo di essere tutti uniti nell’assicurarci che la luce di Tom continui a risplendere per i suoi bellissimi figli. Grazie a tutti quelli che l’hanno sostenuto, ha combattuto fino all’ultimo. Sono fiera di te per sempre». Al cantante fu diagnosticato nel 2020 un glioblastoma al quarto stadio. L’annuncio della malattia arrivò poco dopo di quello dell’arrivo del suo secondo figlio. «Sapevo che probabilmente qualcosa non andava, ma non mi sarei mai aspettato una cosa del genere», dichiarò il cantante al Mirror . «Non pensi mai che possa succedere proprio a te». Parker ha raccontato la sua battaglia in un documentario del canale britannico Channel 4 e ha scritto un libro, Hope, che uscirà a luglio: «Non è un libro sul cancro, ma su come trovare la speranza in qualsiasi situazione ti venga assegnata e vivere la tua vita migliore, qualunque cosa accada».

