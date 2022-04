Starstreak: il missile antiaereo Uk che abbatte un elicottero russo a Luhansk – Il video

Un missile antiaereo Starstreak di fabbricazione britannica ha abbattuto un elicottero russo durante la guerra in Ucraina. A confermare la provenienza dell’arma è stato il ministero della Difesa britannico al Times. Il sistema Starstreak è un missile a guida laser che viaggia a una velocità tre volte superiore a quella del suono per abbattere jet nemici a bassa quota e attaccare elicotteri ed è stato fornito questa settimana dal Regno Unito all’Ucraina. Il filmato, che secondo quanto riferito mostra il momento in cui l’elicottero russo Mi-28N viene colpito dal cielo nella regione di Luhansk, fa vedere l’aereo che viene spezzato in due mentre la sua coda viene colpita da un missile. Il missile è prodotto a Belfast dalla compagnia di missili a corto raggio Thales. Può essere sparato da una spalla o da un supporto e ha una portata di oltre quattro miglia. Si stacca in tre dardi a mezz’aria, che vengono successivamente guidati verso il bersaglio da un operatore laser a terra.

Leggi anche: