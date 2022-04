Usa, sparatoria a Sacramento: almeno 6 vittime – Il video

Nel centro di Sacramento, la capitale della California, le autorità locali riferiscono di una sparatoria dove ci sarebbero state almeno 6 vittime. Questa è la cifra ufficiale fornita dalla polizia, in tutto le persone raggiunte dai proiettili sarebbero state 15. La sparatoria sarebbe avvenuta verso le 2 di notte, ora locale. Alcuni testimoni hanno riportato che un auto si sarebbe fermata vicino a un ristorante per poi esplodere 50 colpi di arma da fuoco. In un video sui social viene mostrata una rissa che sarebbe avvenuta durante la sparatoria: non è ancora chiaro se i due episodi siano collegati. In altri video si vedono immagini di persone che fuggono dopo aver sentito gli spari.

