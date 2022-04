Ucraina, sul missile che ha colpito Kramatorsk la scritta in russo «per i bambini» – La foto

Il missile che ha colpito la stazione ferroviaria di Kramatorsk, in Ucraina, recava la scritta in russo «за детей», «per i bambini». L’attacco aereo, lanciato oggi 8 aprile, ha causato almeno 35 morti (tra cui due bambini) e 100 feriti e ha colpito la stazione mentre migliaia di persone cercavano di lasciare la città. Come riferisce il giornalista dell’Economist Oliver Carroll, che pubblica l’immagine del missile, quello impresso sul missile sarebbe un messaggio di vendetta per una non meglio precisata azione ucraina. Al momento, tuttavia, è impossibile stabilire chi abbia scritto la frase sul razzo.

