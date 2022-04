Formula 1, ancora trionfo per la Ferrari: Leclerc vince il Gran Premio di Australia

«È stata un’emozione intensa, grazie ragazzi». Dopo il primo posto conquistato al Gran Premio del Bahrein, Charles Leclerc con la sua Ferrari vince anche sul circuito di Melbourne, in Australia. Secondo posto per la Red Bull di Sergio Perez e terzo posto per la Mercedes di George Russell. Solo quarto Lewis Hamilton. Leclerc, nato nel 1997 a Monaco, è il pilota su cui la Ferrari punta per tornare ai massi livelli della Formula 1. La prossima gara è fissata per il 24 aprile sul circuito di Imola intitolato primo a Enzo e Dino Ferrari. Un obiettivo che il giovane pilota ha già messo nel suo mirino: «Questa in Australi è la prima vittoria in cui sono riuscito a controllare con calma. Avevamo una grandissima macchina, dovevo gestire le gomme e tutto è andato secondo i piani. Sorrido dopo due annate difficili, la prossima gara a Imola potremmo divertirci ancora».

