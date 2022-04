Coronavirus, 28.368 casi e 115 morti. In risalita i ricoveri, tasso di positività al 14,7%

Il bollettino dell’11 aprile 2022

I nuovi casi di Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore sono 28.368. Ieri 10 aprile l’aumento era stato di +53.253. A darne notizia è il quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Per quanto riguarda i decessi, oggi sono 115. Ieri i decessi erano stati 90. Sono 1.232.762 gli attualmente positivi nel Paese (ieri 1.246.556).

La situazione negli ospedali

Sono 10.256 i ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia, ieri erano 10.038. Sono invece 466 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva (ieri 465); di questi, 30 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 13.927.128.

Tamponi e tasso di positività

Sono stati 192.782 i tamponi nelle ultime 24 ore, per un totale di 206.592.711 test effettuati dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Il tasso di positività si attesta al 14,7 per cento: un calo dello 0,4% rispetto a ieri (quando era al 15,1 per cento).

Ieri e Oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Leggi anche: