La regina Elisabetta II dopo il Covid: «Sono molto stanca ed esausta» – Il video

In un colloquio virtuale con alcuni pazienti e operatori sanitari di Londra, la regina Elisabetta II, 95 anni, ha detto di non essersi ripresa dal virus che, ancora oggi, a distanza di settimane dalla guarigione, l’ha lasciata molto «stanca ed esausta». La regina ha effettuato una visita virtuale al Royal London Hospital per l’inaugurazione di un’aula dell’ospedale che porta proprio il suo nome (lì finora sono state curate 800 persone per un totale di 155 posti letto). Dopo aver ascoltato le parole di un paziente malato ancora di Covid, la regina ha detto: «Questo virus causa un’enorme spossatezza, non è vero? E la cosa più difficile è non poter visitare i propri parenti». Poi, elogiando i grandi sforzi del personale ospedaliero nella lotta alla pandemia, ha aggiunto: «È interessante vedere come, in caso di emergenza, ci si impegni tutti insieme. Non è meraviglioso?». Lo scorso febbraio, tra l’altro, da Buckingham Palace – quando si era scoperta la positività di Elisabetta II – avevano precisato che la regina avesse solo lievi sintomi, simili a quelli di un raffreddore.

Foto in copertina: ANSA/FERMO IMMAGINE BBC

Leggi anche: