Putin: «La Russia può aumentare le forniture di gas in altre parti del mondo»

Vladimir Putin, citato dalla Tass, ha detto che la Russia «può aumentare il consumo di petrolio, gas e carbone sul mercato interno e aumentare le forniture in altre parti del mondo». La decisione dell’Occidente di «rifiutare la normale cooperazione con la Russia e parte delle risorse energetiche russe ha già colpito milioni di europei e gli Stati Uniti», ha aggiunto il presidente russo. «La Russia vede l’Artico come piattaforma per un dialogo serio, la sostenibilità e la cooperazione – ha aggiunto Putin -. Noi siamo aperti alla cooperazione con tutte le parti interessate ai progetti artici».

Foto in copertina di repertorio: ANSA/EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV

