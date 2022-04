Sparatoria a New York, Frank James ancora in fuga: per la polizia ora è principale «sospettato». Falso allarme sulla cattura

Continua la caccia della polizia di New York a Frank James, l’uomo ricercato per la sparatoria nella metropolitana a Brooklyn in cui sono rimaste ferite almeno 16 persone. Poco dopo le 15 in Italia, l’Abc aveva annunciato la cattura dell’uomo e la presa in custodia della polizia. Notizia seccamente smentita poco dopo dalla stessa emittente americana e ribadita anche dal portavoce del sindaco di New York, Fabien Levy, che su Twitter ha ribadito come James è ricercato ora come principale «sospettato» della sparatoria di ieri 12 aprile, ma non sarebbe mai stato sotto custodia della polizia. Su Frank James pende una taglia di 50mila dollari, che sarà riconosciuta a chi fornirà informazioni determinanti per la sua cattura. Al momento il 62enne sarebbe l’unico ricercato. Secondo le indagini preliminari, come ha spiegato alla Abc il sindaco di New York, Eric Adams, gli inquirenti sono convinti che James abbia agito da solo.

CRIME STOPPERS | Le foto segnaletiche di Frank James diffuse dalla polizia di New York

(in aggiornamento)

Leggi anche: