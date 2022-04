La Francia verso il ballottaggio: Macron allunga nei sondaggi, Le Pen staccata di 10 punti

Emmanuel Macron stacca Marine Le Pen nei sondaggi per il ballottaggio delle presidenziali francesi, previsto per il 24 aprile. Secondo l’analisi dell’Istituto Ipsos, commissionata da France Info e Le Parisien, il presidente uscente sarebbe avanti alla leader di estrema destra di 10 punti, attestandosi al 55 per cento. A Macron finirebbe il 33 per cento dei voti della sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, arrivato terzo al primo turno. Il 18 per cento dei voti andrebbe invece a Le Pen, mentre il 49 per cento non voterebbe. I sostenitori di Éric Zemmour, l’ultranazionalista di Reconquête, si sposterebbero in massa su Le Pen (78 per cento). Solo il 9 per cento delle loro preferenze andrebbe a Macron.

