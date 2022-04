Zelensky: «La guerra può finire solo con una sconfitta della Russia» – Il video

«O la leadership russa cercherà la pace, o come risultato di questa guerra, la Russia lascerà per sempre la scena internazionale». Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ringraziando i suoi soldati nel suo discorso quotidiano, oggi ha parlato della possibilità di un isolamento russo a causa del conflitto. E ha risposto così idealmente a Vladimir Putin che nei giorni scorsi ha rotto il silenzio assicurando che Mosca non vuole «isolarsi dal mondo». Zelensky ha aggiunto che «nonostante un’offensiva in corso e la noncuranza della Russia nei confronti della vita umana, Mosca nutre dei dubbi sulla sua capacità di spezzare l’Ucraina». Infine, secondo il presidente, «questa guerra può finire solo con la sconfitta strategica della Russia, prima o poi».

