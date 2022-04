Biden è pronto ad andare a Kiev? Quel «sì» del Presidente Usa ai giornalisti – Il video

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta pensando a un viaggio a Kiev. Dopo la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il primo ministro del Regno Unito Boris Johnson, Biden potrebbe essere il prossimo capo di Stato a entrare nella capitale dell’Ucraina. A confermarlo è il presidente stesso in un dialogo avvenuto con un gruppo di giornalisti prima di prendere un aereo. Lo scambio di battute con i giornalisti era cominciato con un annuncio di Biden, in cui spiegava che la Casa Bianca era pronta ad inviare un alto funzionario a Kiev. I giornalisti a questo punto hanno chiesto: «Chi manderete?». Il presidente allora ha risposto: «Siete pronti voi ad andare?». Un giornalista allora ha provato a ribattere alla domanda: «E lei?». «Sì». Queste parole rafforzano di nuovo i rapporti tra i due Paesi. Nei giorni scorsi la Casa Bianca ha detto che avrebbe collaborato con Kiev per accertare i crimini di guerra commessi dall’esercito russo.

