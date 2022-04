Lo Stato Maggiore ucraino: «L’offensiva russa nel Donbass sta iniziando». Mosca: «Pronti per l’attacco a Est»

L’offensiva dell’esercito russo in Donbass è cominciata secondo lo Stato Maggiore ucraino, che interpreta gli attacchi in corso oggi 18 aprile nel Donbass come i primi segnali dell’inizio della nuova fase dell’invasione in Ucraina iniziata il 24 febbraio scorso. Da questa mattina i vertici militari di Kiev hanno registrato diversi attacchi missilistici da parte russa, con diversi ancora in corso su infrastrutture industriali e civili nella «zona operativa orientale», come riporta l’agenzia ucraina Unian. È qui, spiega lo Stato maggiore ucraino su Facebook: «Il nemico ha intensificato le operazioni offensive». In particolare con i raid nelle aree di Severodonetsk, Popasnyansky, Kurakhiv e Zaporizhzhya. Anche alcuni fonti del Pentagono riferiscono alla Cnn che l’esercito russo sta preparando l’offensiva, muovendo «artiglieria pesante e velivoli» a est dell’Ucraina. Hanno poi dichiarato: «Mosca ha imparato la lezione dai fallimenti nel nord dell’Ucraina».

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che il suo esercito ha completato il raggruppamento delle truppe per l’offensiva a Est. Secondo quanto riporta la Cnn, il portavoce del ministero, il colonnello Oleksandr Motuzyanyk, che ha tenuto una conferenza stampa, ha dichiarato: «Il trasferimento di truppe aggiuntive sta rafforzando il gruppo offensivo. I combattimenti più intensi sono in corso nelle regioni di Slobozhansky e di Donetsk». Il portavoce ha spiegato che le truppe si stanno preparando per avere il pieno controllo dei territori di Donetsk e Lugansk e «assicurare la loro stabilità». In direzione di Lugansk, l’esercito si starebbe concentrando negli insediamenti di Kreminna, Popasna e Rubizhne. Le truppe ucraine, invece, hanno ripreso ai russi i villaggi di Izium e Kharkiv.

Secondo quanto riporta Unian, nella zona del Southern Bug le truppe russe concentrano le forze per mantenere il controllo sui confini già sotto occupazione. Non si ferma anche la battaglia a Mariupol, con gli attacchi al porto e in particolare sull’acciaieria in cui starebbe resistendo l’ultima difesa delle truppe ucraine nelle città. Nella regione russa di Belgorod, vicina al confine con l’Ucraina sono stati attivati eliporti, mentre nell’area dell’insediamento di Alexandrovka l’esercito non sta avendo successo.

