Milan in vendita, la conferma dell’ambasciata del Bahrein: trattativa in esclusiva da 1,1 miliardi

L’ambasciata del Bahrein nel Regno Unito ha confermato che il fondo Investcorp ha in corso una trattativa in esclusiva per comprare il Milan dal fondo Eliott. Il messaggio dell’ambasciata di fatto ufficializza la trattativa in corso e rende esplicita la cifra di 1,1 miliardi di dollari offerta dal fondo arabo per l’acquisto del club rossonero. A sostegno della serietà dell’offerta, la rappresentanza diplomatica del Bahrain a Londra ricorda come il fondo Investcorp ha ormai raggiunto un patrimonio di asset in gestione di oltre 42 miliardi di dollari.

