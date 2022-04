Coronavirus, 205 morti in un giorno. I contagi sono 99.848: il tasso di positività sale al 16,4%

Oltre 100 mila i dimessi e i guariti nell’ultima giornata. Gli ingressi giornalieri in rianimazione, invece, sono 44

Il bollettino del 20 aprile 2022

Oggi 20 aprile sono 99.848 i nuovi casi di Coronavirus in tutta Italia contro i 27.214 di ieri, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Nelle ultime 24 ore i decessi sono 205, ieri 127, il giorno prima 79. Il numero dei contagiati, dall’inizio della pandemia, sale a 15.858.442 mentre quello delle vittime a 162.098. Gli attualmente positivi oggi sono 1.206.900, ieri 1.208.279.

I dati di oggi 20 aprile 2022

La situazione negli ospedali

I ricoverati negli ospedali italiani sono 10.207 (ieri 10.214, -7) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 413 pazienti (ieri 422, -9). Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 44, ieri 11, il giorno prima 8. In isolamento domiciliare ci sono 1.196.280 persone, ieri 1.197.643 mentre i dimessi e i guariti nelle ultime 24 ore sono 101.614.

Tamponi e tasso di positività

I tamponi eseguiti nell’ultima giornata sono 610.600, ieri 174.098, per un totale di 210.060.724 test dall’inizio del monitoraggio. Il tasso di positività oggi è del 16,4 per cento, ieri del 15,6.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

