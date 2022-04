«13 mila soldati russi e 7 mila dispersi nella guerra in Ucraina»: l’annuncio (cancellato) del sito pro-Russia

Un sito di news filo-Cremlino Readovka ha messo in rete un annuncio, firmato dal ministero della Difesa di Mosca, che in Ucraina risultano 13.414 soldati russi uccisi e altri 7.000 dispersi. Subito dopo ha cancellato tutto. Ad affermarlo è il sito Nexta.tv, che ha pubblicato in un tweet lo screenshot del post di Readkova, in cui compare anche la foto di Igor Koneshenkov, portavoce del ministero della Difesa. Open ha verificato che il post era comparso sul profilo Vk di Readkovka e che è stato successivamente cancellato.

Foto copertina da: Yahoo News

