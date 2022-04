L’Ucraina: oggi alle 12 l’evacuazione di donne e bambini di Mariupol

La vice premier ucraina Irina Vereshchuk ha annunciato su Telegram che oggi alle 12 (le 11 in Italia) comincerà l’evacuazione da Mariupol. «Se tutto va secondo i piani oggi alle 12 (ora locale, le 11 in Italia) inizieremo l’evacuazione di donne bambini e anziani da Mariupol», ha scritto Vereshchuck. In mattinata si era parlato della possibilità di aprire un corridoio umanitario per il porto entro la giornata. Nella cittadina, secondo l’intelligence britannica, anche se i russi hanno annunciato la conquista si continua a combattere nelle strade. Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal, parlando in una conferenza stampa a Washington, ha detto che la situazione di Mariupol, sotto costante e incessante bombardamento dei russi, costituisce «la peggiore catastrofe di questo secolo» e la peggiore catastrofe umanitaria dall’invasione russa.

Leggi anche: