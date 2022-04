Francia, Le Pen sconfitta ringrazia gli elettori di campagne e periferie. E rilancia: «Mi batterò per le legislative»

«Avremmo potuto vedere la grande vittoria della libertà, ma non è andata così». Nelle redazioni dei giornali e nei banchetti dei comitati elettorali sono arrivate le proiezioni dei primi risultati. Non sono ancora i dati definitivi ma il distacco è evidente. Lo sa anche Marine Le Pen, presidente di Rassemblement National che nel suo discorso ha ringraziato i territori in cui il suo partito è più radicato: «Sono milioni i compatrioti che hanno voluto un cambiamento. Tutti i miei ringraziamenti vanno a tutti i connazionali della provincia francese, della campagna, ma anche d’oltremare. Sono proprio loro che mi hanno fatta arrivare in testa nelle loro aree. Quella è una Francia ancora troppo dimenticata». L’intervento di Le Pen si è tenuto nel suo quartier generale al Bois de Boulogne, un parco pubblico che si trova nel XVI arrondissement di Parigi. Sempre nel suo discorso, Le Pen ha cercato una lettura diversa del suo risultato: «Sconfitta? No, questa è una forma di speranza. L’aspirazione al cambiamento non può essere ignorata». Anche se ancora una volta non ha raggiunto l’Eliseo, Le Pen ha segnato con questo risultato il suo partito a un risultato mai raggiunto dal suo partito: «Con oltre il 43 per cento dei voti, il risultato di questa sera è di per sé stesso una eclatante vittoria». Ora però la figlia di Jean-Marie Le Pen ha lanciato la sfida per le legislative che si terranno a partire dal 12 giugno: «Lancio stasera la grande battaglia delle legislative. Non abbandonerò mai i francesi. Il mio è un appello a tutti quelli che vogliono unirsi a noi per opporsi alla politica di Emmanuel Macron».

Il discorso di Le Pen

Leggi anche: