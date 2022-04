No! Questa foto non mostra Olena Zelenska, moglie di Zelensky, durante una manifestazione nazista

Durante il mese di marzo 2022, e successivamente nel mese di aprile, circola la fotografia di una donna mentre esprime il suo apprezzamento verso il nazismo. Secondo gli utenti, la donna sarebbe Olena Zelenska, moglie del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante un evento pubblico non precisato organizzato da dei neonazisti. Si tratta di un falso e di una bufala riciclata.

Ecco uno dei post di marzo 2022: «OLENA ZELENSKA moglie del presidente ucraino saluta…….» scrive l’utente Amelia.

Ecco un altro esempio, un post pubblicato ad aprile dall’utente Carola:

Il 25 aprile, l’utente Verobizz12 pubblica un tweet dove ripropone la bufala, con maggior successo in fatto di condivisioni.

Lo screenshot usato dall’utente Twitter proviene dal post Facebook del 21 aprile dell’utente Mario: «Al centro la moglie di zelensky’…saluto pacifista!!!» commenta la foto.

Lo stesso giorno, poche ore prima, la foto venne condivisa dall’utente Luigi con il seguente post:

La biondina al centro della foto che assomiglia vagamente alla rana urlatrice romana, non fosse altro per l’apertura della bocca ma dell’altro naturalmente c’è, è proprio la democratica moglie del democratico Zelensky !!! Noi stiamo armando questa gente. Facendo sacrifici per questi nazisti. Ma lo volete capire o no che stanno prendendo per il culo intere nazioni europee per compiacere solo gli USA?

La foto è uno scatto di Zuma Press che troviamo su Alamy. La descrizione è la seguente:

Apr 22, 2006; Lansing, MI, USA; The National Socialist Movement, a Neo-Nazi group, rallies in Lansing. Michigan, protesting against illegal immigrants which have allegedly contributed to dramatic job losses in the state. Security was very high with the Nazi group being bussed in from a remote location under heavy police escort. Some anti-racism protesters threatened to kill the N