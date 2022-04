Zelensky sul vertice con Blinken e Austin: «Dagli Usa aiuto senza precedenti». Il capo del Pentagono: «Vogliamo una Russia debole per impedire altre invasioni» – Il video

È stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a diffondere le prime immagini della visita lampo a Kiev del Segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e del capo del Pentagono, Llyod Austin. Un vertice blindato, che si sarebbe svolto prevalentemente al chiuso, e dal quale Zelensky ha ottenuto dagli Stati Uniti: «un’assistenza senza precedenti» soprattutto sul piano militare, come ha spiegato nel video diffuso sul suo canale Telegram. Una visita che per il presidente ucraino: «in questo momento cruciale per lo stato ucraino è molto preziosa e importante».

TELEGRAM | Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky con il capo del Pentagono, Lloyd Austin e il Segretario di Stato Antony Blinken

La delegazione della Casa Bianca è rientrata in Polonia questa mattina, dopo una visita molto breve nella capitale ucraina raggiunta in treno: «Non ci sono state molte possibilità di parlare con i cittadini», ha spiegato Blinken. Per quanto rapido, il faccia a faccia ha segnato un’importante accelerazione negli aiuti militari per Kiev, con uno stanziamento di oltre 700 milioni di dollari che Washington vuole destinare direttamente in denaro tra l’Ucraina e gli alleati Nato impegnati a rifornire di armi Kiev. L’obiettivo, ha spiegato il capo del Pentagono è sfiancare l’offensiva di Mosca a medio termine: «Noi vogliamo vedere la Russia indebolita a un livello tale che non possa più fare cose come l’invasione in Ucraina. Mosca ha già perso molte delle sue capacità militari e molte truppe, per essere franchi, e noi non vorremmo che possa ricostruire rapidamente tali capacità». Finora, ha aggiunto Blinken: «Vediamo che la Russia non ha raggiunto gli obiettivi che si è posta. La strategia di una massiccia pressione sulla Russia e un altrettanto massiccio sostegno per l’Ucraina».

